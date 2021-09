Juventus, dalla Spagna: proposto un doppio scambio dal Barcellona (Di lunedì 27 settembre 2021) La Juventus è tornata finalmente competitiva, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dai successi consecutivi contro Spezia e Sampdoria. Le prestazioni non sono state brillanti, ma le vittorie sono fondamentali per la classifica e per riportare un po’ di fiducia all’ambiente. La squadra è sicuramente forte per tornare in corsa per lo scudetto e togliersi soddisfazioni in Champions League, ma dovrà evitare errori individuali e di gestione. Nelle prime giornate i bianconeri hanno perso punti preziosi ingenuamente, si sono registrati errori individuali che hanno compromesso il risultato finale. Le prossime partite si preannunciano scoppiettanti con la squadra chiamata da match ravvicinati in grado di svoltare la stagione. Le mosse di calciomercato Foto di Sascha Steinbach / AnsaL’inizio di stagione ha fatto emergere qualche lacuna nella rosa della ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 settembre 2021) Laè tornata finalmente competitiva, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dai successi consecutivi contro Spezia e Sampdoria. Le prestazioni non sono state brillanti, ma le vittorie sono fondamentali per la classifica e per riportare un po’ di fiducia all’ambiente. La squadra è sicuramente forte per tornare in corsa per lo scudetto e togliersi soddisfazioni in Champions League, ma dovrà evitare errori individuali e di gestione. Nelle prime giornate i bianconeri hanno perso punti preziosi ingenuamente, si sono registrati errori individuali che hanno compromesso il risultato finale. Le prossime partite si preannunciano scoppiettanti con la squadra chiamata da match ravvicinati in grado di svoltare la stagione. Le mosse di calciomercato Foto di Sascha Steinbach / AnsaL’inizio di stagione ha fatto emergere qualche lacuna nella rosa della ...

