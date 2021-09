Joele Milan cacciato da Uomini e Donne | parla la sua corteggiatrice Ilaria Melis | ecco cosa è successo

(Di lunedì 27 settembre 2021) Maria De Filippi nel corso dell’ultima registrazione dihae smascherato, nuovo tronista che si sarebbe messo d’accordo con la suaper sentirsi di nascosto dalla redazione.ha preso in giro? Lainterviene Raggiunta dai colleghi di FanPage, la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Quella di ieri è stata una registrazione bomba di Uomini e Donne . Maria De Filippi ha cacciato il tronistadopo che il ragazzo ha cercato di prendere in giro la redazione. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Poco dopo in studio è volato uno schiaffone. Graziano da poco sta uscendo con una ...E' durata poco l'esperienza disul trono di Uomini e Donne . Nel corso della registrazione di domenica 26 settembre, come rivela il sito Ilvicolodellenews, il 26enne è stato allontanato da Maria De filippi, che lo ha ...Parla Ilaria Melis, la corteggiatrice al centro della bufera scatenatasi negli studi di Uomini e Donne che ha portato alla cacciata di Joele ...Nella registrazione del 26 settembre di Uomini e Donne una dama prende a schiaffi Graziano, mentre Maria De Filippi ha cacciato fuori Joele Milan ...