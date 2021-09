(Di lunedì 27 settembre 2021) Cercansi equilibri scudetto. Il rocambolesco 2 - 2 con l'Atalanta conferma l'come miglior attacco del torneo (20 gol in sei partite, più di 3 a gara) ma anche come lontana dall'avere trovato la ...

Advertising

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Inter, le porte aperte e quei 21 tiri della Dea preoccupano Inzaghi - sportli26181512 : Inter, le porte aperte e quei 21 tiri della Dea preoccupano Inzaghi: Inter, le porte aperte e quei 21 tiri della De… - Gazzetta_it : Inter, le porte aperte e quei 21 tiri della Dea preoccupano Inzaghi - Rikymilanista92 : #SasSal fa ridere che il 75% dei tifosi siano salernitani, dove sono quelli del Sassuolo? Manco si giocasse con Juv… - Fracal971 : RT @PieEnne: In questo inizio di campionato coi tifosi abbiamo avuto modo di apprezzare il rumore degli stadi. Quando vedo partite di milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter porte

La Gazzetta dello Sport

Cercansi equilibri scudetto. Il rocambolesco 2 - 2 con l'Atalanta conferma l'come miglior attacco del torneo (20 gol in sei partite, più di 3 a gara) ma anche come lontana dall'avere trovato la continuità della grande squadra. Handanovic, tornato nel mirino dei tifosi, è ...Al 6 - 1 subito a San Siro con l'sono seguiti il pari interno contro il Genoa (2 - 2) e il ko ... la squadra sarà in ritiro da lunedì : "Nella giornata di domani allenamento achiuse al ...Nella Seconda giornata del gruppo D di Champions League i neroazzurri sono impegnati a Kiev con lo Shakhtar. Ecco il nostro pronostico e l'analisi approfondita delle due squadre.In queste prime giornate per l'Inter c'è da fare i conti con un aspetto inedito: la squadra sembra vulnerabile in difesa ...