I vigili del fuoco rimuoveranno il resti della Funivia del Mottarone (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Saranno le condizioni meteo, piuttosto incerte in questi giorni, a deterninare la cadenza dei tempi, ma la procedura è ormai decisa: la rimozione del relitto della cabina numero 3 della Funivia Stresa-Mottarone, precipitata il 23 maggio scorso causando la morte di 14 persone, sarà effettuata tramite un elicottero dei vigili del fuoco. I dettagli dell'operazione saranno illustrati agli avvocati e ai tecnici dei 14 indagati e delle 53 parti lese in una riunione che si terrà a palazzo di giustizia a Verbania alle 10 di martedì. Alla riunione saranno presenti anche i consulenti tecnici nominati dalla procuratrice Olimpia Bossi. Un particolare è già noto: per consentire all'elicottero di avvicinarsi, agganciare, e sollevare quel che resta della cabina, pesante ... Leggi su agi (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Saranno le condizioni meteo, piuttosto incerte in questi giorni, a deterninare la cadenza dei tempi, ma la procedura è ormai decisa: la rimozione del relittocabina numero 3Stresa-, precipitata il 23 maggio scorso causando la morte di 14 persone, sarà effettuata tramite un elicottero deidel. I dettagli dell'operazione saranno illustrati agli avvocati e ai tecnici dei 14 indagati e delle 53 parti lese in una riunione che si terrà a palazzo di giustizia a Verbania alle 10 di martedì. Alla riunione saranno presenti anche i consulenti tecnici nominati dalla procuratrice Olimpia Bossi. Un particolare è già noto: per consentire all'elicottero di avvicinarsi, agganciare, e sollevare quel che restacabina, pesante ...

Advertising

carlosibilia : Ora al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Eboli, insieme a @cosimo_adelizzi . Nel Conte 2 abbiamo stanziato 16… - CarloCalenda : La cosa più bella è la scopiazzatura del programma di Parisi sui vigili urbani. Di Milano… - news_ravenna : Fuga di gas: intervengono i Vigili del Fuoco - USBVVFnazionale : RICHIESTA CHIARIMENTI SULLA MANCATA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE SOMMOZZATORE: Al Capo del Corpo Nazio… - boboza47 : @carlosibilia @cosimo_adelizzi Ormai per Lei esistono solo i vigili del fuoco...... meriterebbe, se non verrà rinno… -