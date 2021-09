Guerra alle Generali, per la propria successione il cda prepara una sua lista con il voto di due terzi dei consiglieri (Di lunedì 27 settembre 2021) È un consiglio di amministrazione molto risicato, quello che ha dato il via alla presentazione di una sua lista di candidati alla propria successione alla guida delle Assicurazioni Generali. Una situazione paradossale, anche senza contare che almeno due dei 9 consiglieri su 13 che hanno approvato la scelta, lunedì 27 settembre in una riunione durata quasi 5 ore, saranno molto probabilmente i primi della lista. Quindi se non si tenesse conto dei due interessati, il presidente Gabriele Galateri di Genola e l’amministratore delegato Philippe Donnet, la decisione varrebbe il voto di poco più della metà dell’intero board. Tutto più che lecito, i conti tornano perché un conto è la filosofia delle pubblic company, le società ad azionariato diffuso che sono saldamente nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) È un consiglio di amministrazione molto risicato, quello che ha dato il via alla presentazione di una suadi candidati allaalla guida delle Assicurazioni. Una situazione paradossale, anche senza contare che almeno due dei 9su 13 che hanno approvato la scelta, lunedì 27 settembre in una riunione durata quasi 5 ore, saranno molto probabilmente i primi della. Quindi se non si tenesse conto dei due interessati, il presidente Gabriele Galateri di Genola e l’amministratore delegato Philippe Donnet, la decisione varrebbe ildi poco più della metà dell’intero board. Tutto più che lecito, i conti tornano perché un conto è la filosofia delle pubblic company, le società ad azionariato diffuso che sono saldamente nelle ...

