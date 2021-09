Grecia: terremoto di 6.1 gradi a Creta (Di lunedì 27 settembre 2021) La forte scossa, secondo quanto ha comunicato l'Ingv, che ne ha registrato l'entità si è vericata a 13 km di profondità alle 8.17 di questa ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 settembre 2021) La forte scossa, secondo quanto ha comunicato l'Ingv, che ne ha registrato l'entità si è vericata a 13 km di profondità alle 8.17 di questa ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Violentissimo #terremoto in Grecia. - Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter è stata registrata sull'isola di Creta, a una profondi… - repubblica : Grecia, violento terremoto a Creta: una scossa di magnitudo 6 nel cuore dell'isola - CALCIOGEMINI : Grecia, scossa di terremoto magnitudo 6.1 a Creta #grecia - Maryeterngif1 : VIOLENTA SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 6.1 IN GRECIA EPICENTRO CRETA. - MALTEMPO /TERREMOTO IN ITALIA E NEL MONDO… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia terremoto Grecia: terremoto di 6.1 gradi a Creta La forte scossa, secondo quanto ha comunicato l'Ingv, che ne ha registrato l'entità si è vericata a 13 km di profondità alle 8.17 di questa ...

Terremoto oggi in Grecia: a Creta scossa di magnitudo 6.1 Roma, 27 settembre 2021 - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter è stata registrata sull'isola di Creta, ad una profondità di 13 chilometri. Il sisma, secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e ...

Terremoto in Grecia, violenta scossa di magnitudo 6.1 a Creta Fanpage.it Terremoto in Grecia, violenta scossa colpisce Creta: gente in strada, segnalati i primi crolli. Aggiornamenti LIVE Un testimone a Heraklion, citato dall’Independent, ha dichiarato che una scuola è stata evacuata a seguito della scossa, mentre un altro ha affermato che gli edifici hanno tremato L’evento si è verifi ...

Grecia, violento terremoto a Creta: una scossa di magnitudo 6 nel cuore dell'isola Una scossa di magnitudo 6 sulla scala Richter, secondo il Centro sismologico mediterraneo. La prima scossa è stata seguita da un'altra di minore intensità. Al momento non si hanno notizie di danni A u ...

La forte scossa, secondo quanto ha comunicato l'Ingv, che ne ha registrato l'entità si è vericata a 13 km di profondità alle 8.17 di questa ...Roma, 27 settembre 2021 - Una scossa didi magnitudo 6.1 della scala Richter è stata registrata sull'isola di Creta, ad una profondità di 13 chilometri. Il sisma, secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e ...Un testimone a Heraklion, citato dall’Independent, ha dichiarato che una scuola è stata evacuata a seguito della scossa, mentre un altro ha affermato che gli edifici hanno tremato L’evento si è verifi ...Una scossa di magnitudo 6 sulla scala Richter, secondo il Centro sismologico mediterraneo. La prima scossa è stata seguita da un'altra di minore intensità. Al momento non si hanno notizie di danni A u ...