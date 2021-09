Grazia Deledda, la scrittrice sarda 'ostinata' che realizzò il suo sogno contro tutti e tutto (Di lunedì 27 settembre 2021) Di sè scriveva Io non sogno la gloria per un sentimento di vanità e di egoismo, ma perché amo intensamente il mio paese, e sogno di poter un giorno irradiare con un mite raggio le fosche ombrie dei ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 settembre 2021) Di sè scriveva Io nonla gloria per un sentimento di vanità e di egoismo, ma perché amo intensamente il mio paese, edi poter un giorno irradiare con un mite raggio le fosche ombrie dei ...

Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #27settembre 1871 nasce Grazia #Deledda, da autodidatta al Nobel per la letteratura.… - Radio3tweet : Lungo la strada tra casa e scuola, a Nuoro, c'è la sua bottega preferita, quella di Carletto, che vende quaderni e… - PosteNews : #Filatelia Emesso oggi un #francobollo commemorativo di Grazia Deledda, nel 150° anniversario della nascita. Prima… - BersaniLeda : RT @Radio3tweet: Lungo la strada tra casa e scuola, a Nuoro, c'è la sua bottega preferita, quella di Carletto, che vende quaderni e pennini… - iris_versari : RT @sotgiusim: Oggi, in occasione dei 150 anni dalla nascita dell'unica donna Premio Nobel per la letteratura italiana, Grazia Deledda, l'a… -