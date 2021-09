Google festeggia 23 anni | perché c' è il tasto ' Mi sento fortunato' ? Tutte le curiosità

(Di lunedì 27 settembre 2021) Buon compleanno! Che mondo sarebbe senza questo motore di ricerca che ha davvero cambiato il nostro modo di vivere Internet? Non vogliamo nemmeno pensarci. Oggi, 27 settembre, questo strumento ...

Advertising

tantumanita : ????Google compie 23 anni e festeggia con un doodle | Sky TG24 - MediastudioIT : Oggi #Google compie 23 anni! Ma perché li festeggia proprio il 27 settembre? Dal 2005 l’azienda ha scelto questo gi… - EzioRocchiBalbi : Google festeggia oggi il suo 23esimo compleanno, nonostante la fondazione risalga formalmente al 4 settembre 1998 (… - infoitscienza : Google compie 23 anni e festeggia con un doodle - zazoomblog : Google festeggia il 23esimo compleanno (1998-2021) e si... autocelebra con un doodle FOTO - #Google #festeggia… -

Ultime Notizie dalla rete : Google festeggia

...! Che mondo sarebbe senza questo motore di ricerca che ha davvero cambiato il nostro modo di vivere Internet? Non vogliamo nemmeno pensarci. Oggi, 27 settembre, questo strumentoil ...(aggiornamento di Davide Giancristofaro), BIG GIL 23ESIMO COMPLEANNO E SI PREPARA ALL'EVENTO MISTERIOSO...dedica il suo Doodle di oggi a se stesso. Compie infatti oggi 23 ...Marcell Jacobs matrimonio: durante la festa per il suo ventisettesimo compleanno, il campione olimpico si inginocchia davanti ...Buon compleanno Google! Che mondo sarebbe senza questo motore di ricerca che ha davvero cambiato il nostro modo di vivere Internet? Non vogliamo nemmeno pensarci. Oggi, 27 settembre, questo strumento.