Generali | Del Vecchio compra altre 454 mila azioni

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Continuano gli acquisti delledida parte di Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del, che ritoccano ormai settimanalmente le loro quote da un mese a questa parte. Come emerge da un internal dealing, Delha arrotondato la sua quota al 5,13%. Nella giornata del 22 settembre, tramite la società Delfin, ha messo infatti le mani su circa 454, pari allo 0,03% del capitale della compagnia assicurativa triestina. Dopo le ultime oper, Mediobanca resta la primasta con circa il 13%. Alle sue spalle ci sono Francesco Gaetano Caltagirone con il 6,2%, Leonardo Delcon il 5,13% e la famiglia Benetton con il 3,97%. La settimana scorsa Mediobanca – che appoggia il ...

