Advertising

TV7Benevento : Fisco: Salvini, 'Draghi ci ha dato ragione, tassare la casa è immorale'... - DarioC29929146 : RT @LoredanaMaggi_: Salvini e Landini ormai dicono le stesse identiche cose. E non solo sui tamponi e sui vaccini. Anche sulle pensioni, su… - LoredanaMaggi_ : Salvini e Landini ormai dicono le stesse identiche cose. E non solo sui tamponi e sui vaccini. Anche sulle pensioni… - GmTafalia66 : RT @GiancarloDeRisi: Fisco, Salvini: 'Sulle tasse devo dire che questa settimana Draghi ha dato ragione a noi e ha stoppato Letta dicendo n… - ALisimberti : RT @GiancarloDeRisi: Fisco, Salvini: 'Sulle tasse devo dire che questa settimana Draghi ha dato ragione a noi e ha stoppato Letta dicendo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Salvini

Il Sannio Quotidiano

Il presidente del Consiglio ha messo nel mirino la riforma del, ma soprattutto quella degli ... Dall'altra parte Matteosi batte per difendere quel che resta di quota 100, e attacca il ...Il presidente del Consiglio ha messo nel mirino la riforma del, ma soprattutto quella degli ... Dall'altra parte Matteosi batte per difendere quel che resta di quota 100, e attacca il ...Roma, 27 set (Adnkronos) – “E’ un mese che stiamo battagliando, Draghi ci ha dato ragione, perchè qualcuno voleva aumentare l’Imu sulla casa, una follia. Tassare la casa è immorale, la casa è sacra, l ...Il leader del Carroccio Matteo Salvini a Massarosa per sostenere Carlo Bigongiari, candidato sindaco di Massarosa per Lega, Forza Italia e lista civica Per Massarosa. “Da questa tornata elettorale mi ...