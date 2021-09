Emma Bonino: 'I talebani moderati non esistono' (Di lunedì 27 settembre 2021) Si era capito fin da subito quale sarebbe stata la svolta autoritaria che i talebani hanno effettivamente dato alla cultura afghana. Amputazioni, ritorsioni, violenze e soprusi nei confronti della ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 settembre 2021) Si era capito fin da subito quale sarebbe stata la svolta autoritaria che ihanno effettivamente dato alla cultura afghana. Amputazioni, ritorsioni, violenze e soprusi nei confronti della ...

