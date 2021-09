Dove va e cosa dice il popolo di Greta (Di lunedì 27 settembre 2021) Quando si accendono i riflettori del palcoscenico dei grandi eventi internazionali allora l’ambiente torna ad essere al centro dell’attenzione politica. È stato così durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York e molto probabilmente lo sarà ancora di più a Glasgow, in occasione di COP26, del vertice globale sul clima. Al Palazzo di Vetro i leader mondiali hanno fatto una frenetica gara a proclamarsi paladini del Pianeta. Il presidente Xi Jinping ha annunciato che fermerà gli investimenti di produzione inquinante: “intensificheremo il sostegno ai paesi in via di sviluppo nell’incrementare l’energia verde, riducendo le emissioni di carbonio e non realizzeremo all’estero nuovi progetti di energia prodotta da carbone”. All’estero, ma non in “casa”, Dove la domanda deve essere coperta, ad ogni costo. La mancanza di chiarezza, retaggio maoista, si confonde ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Quando si accendono i riflettori del palcoscenico dei grandi eventi internazionali allora l’ambiente torna ad essere al centro dell’attenzione politica. È stato così durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York e molto probabilmente lo sarà ancora di più a Glasgow, in occasione di COP26, del vertice globale sul clima. Al Palazzo di Vetro i leader mondiali hanno fatto una frenetica gara a proclamarsi paladini del Pianeta. Il presidente Xi Jinping ha annunciato che fermerà gli investimenti di produzione inquinante: “intensificheremo il sostegno ai paesi in via di sviluppo nell’incrementare l’energia verde, riducendo le emissioni di carbonio e non realizzeremo all’estero nuovi progetti di energia prodotta da carbone”. All’estero, ma non in “casa”,la domanda deve essere coperta, ad ogni costo. La mancanza di chiarezza, retaggio maoista, si confonde ...

Ultime Notizie dalla rete : Dove cosa "Tra i pellegrini per recuperare il tesoro": Pecorelli, il racconto, la paura dell'Albania "Il sacerdote mi ha detto che potevo spostarmi in un paese dove nessuno mi avrebbe cercato. Per 4 ... Chi mi conosce bene sa cosa ho fatto in passato contro l'uso delle sostanze stupefacenti. Respingo ...

Elezioni Germania, proiezioni: Spd avanti, cala il sipario sull'era Merkel ... accolto da una lunga ovazione alla Willy Brandt Haus, che "la serata sarà lunga ma una cosa è ... Ore decisive , dunque, per capire dove andrà la Germania. E l'Europa che, ovviamente, risentirà della ...

Quartiere stravolto da uno scheletro La Cosa che non si è mai trasformata in una casa è lì, scheletrica, immobile e sempre uguale a sé stessa. Più o meno da un decennio, la Cosa ha cambiato radicalmente la natura di un intero quartiere.

