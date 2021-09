Dayane Mello, A Fazenda: Nego do Borel minaccia di suicidarsi dopo le accuse di stupro – VIDEO (Di lunedì 27 settembre 2021) dopo essere stato squalificato da “A Fazenda” con l’accusa di stupro ai danni di Dayane Mello, il cantante Nego do Borel ha postato un VIDEO sul suo profilo Instagram commentando la sua espulsione dal reality show. Dayane Mello, A Fazenda: Nego do Borel minaccia di suicidarsi Nego do Borel ha il coraggio di ritenersi innocente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 settembre 2021)essere stato squalificato da “A” con l’accusa diai danni di, il cantantedoha postato unsul suo profilo Instagram commentando la sua espulsione dal reality show., Adodidoha il coraggio di ritenersi innocente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Corriere : Mello molestata durante il reality «La Fazenda»: squalificato Nego Do Borel - fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - UnioneSarda : #Spettacoli - Dayane Mello molestata durante il reality “A Fazenda”, squalificato Nego Do Borel - infoitcultura : Dayane Mello e l’accusa di stupro a La Fazenda - infoitcultura : Dayane Mello, stupro A Fazenda? Nego do Borel minaccia di suicidarsi -