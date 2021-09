Dal glamour iperfemminile ai battiti futuristici di un Made in Italy espanso in tutto il globo

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 settembre 2021) Siamo quasi in finale di questa edizione 2021 di Milano Fashion Week dedicata al focus sulle collezioni della prossima primavera estate 2022, in una giornata che racchiude molte star della moda italiana, alcune roccaforte dell'establishment che ne ha dato lustro a livello internazionale e altre al principio di un nuovo percorso se non addirittura rivoluzionario. Di contorno alcuni talenti giovani che Camera della Moda prosegue nel ricercare e sostenere e, non meno importanti, i brand degli accessori che seguono i trend di sfilata o ne propongono di nuovi anche tramite collaborazioni e capsule collection innovative. Le più popolari assonanze con l'Italia e la sua moda si ritrovano nella storiadistintiva e ribelle di Dolce&Gabbana che rilegge i codici estetici della collezione #DGLight e nell'intimo défilé di Giorgio Armani presentato in versione raccolta ...