Covid, Zangrillo: “Basarsi su dati, colleghi in tv non l’hanno fatto” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Sono un professore. Io e i miei colleghi abbiamo sempre il dovere, verso gli studenti, di basarci su documenti. Ecco, mi vergogno che spesso in tv i professori ne hanno fatto a meno”. Sono le parole di Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, che oggi ha partecipato come ospite a Milano alla presentazione del libro ‘La società chiusa in casa’, firmato dallo storico della medicina Gilberto Corbellini e da Nicola Mingardi, direttore dell’Istituto Bruno Leoni (Ibl). “Ho parlato presto (e per primo) della necessità di convivere con il virus – sono le parole di Zangrillo, postate dall’Ibl su Twitter – Questa idea è sviluppata magistralmente dal libro. Alcuni bias cognitivi sono esplosi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 settembre 2021) “Sono un professore. Io e i mieiabbiamo sempre il dovere, verso gli studenti, di basarci su documenti. Ecco, mi vergogno che spesso in tv i professori ne hannoa meno”. Sono le parole di Alberto, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, che oggi ha partecipato come ospite a Milano alla presentazione del libro ‘La società chiusa in casa’, firmato dallo storico della medicina Gilberto Corbellini e da Nicola Mingardi, direttore dell’Istituto Bruno Leoni (Ibl). “Ho parlato presto (e per primo) della necessità di convivere con il virus – sono le parole di, postate dall’Ibl su Twitter – Questa idea è sviluppata magistralmente dal libro. Alcuni bias cognitivi sono esplosi, ...

Advertising

AlfioSerafico : RT @Adnkronos: #Covid, Zangrillo: 'Doveroso basarsi su dati, ma spesso miei colleghi professori in tv non l'hanno fatto'. - TheeBabyBoy69 : RT @Totti: Come avete saputo non sono stato bene. Mi sono ripreso, ho avuto il #Covid, non è stata una passeggiata. Un grazie speciale al P… - Adnkronos : #Covid, Zangrillo: 'Doveroso basarsi su dati, ma spesso miei colleghi professori in tv non l'hanno fatto'. - lifestyleblogit : Covid, Zangrillo: 'Basarsi su dati, colleghi in tv non l'hanno fatto' - - italiaserait : Covid, Zangrillo: “Basarsi su dati, colleghi in tv non l’hanno fatto” -