Covid: in Lombardia 136 nuovi casi e 4 vittime (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Adnkronos) - In Lombardia i nuovi casi di Covid rilevati nelle ultime 24 ore sono 136, lo 0,9% dei 14.562 tamponi processati, mentre le vittime del virus sono 4. I guariti e i dimessi sono 122, gli attualmente positivi 10.863. I pazienti Covid in terapia intensiva sono 62, uno in più di ieri, a fronte di 6 nuovi ingressi. Negli altri reparti degli ospedali della regione ci sono 389 ricoverati con sintomi, dieci in più di ieri. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Adnkronos) - Indirilevati nelle ultime 24 ore sono 136, lo 0,9% dei 14.562 tamponi processati, mentre ledel virus sono 4. I guariti e i dimessi sono 122, gli attualmente positivi 10.863. I pazientiin terapia intensiva sono 62, uno in più di ieri, a fronte di 6ingressi. Negli altri reparti degli ospedali della regione ci sono 389 ricoverati con sintomi, dieci in più di ieri.

