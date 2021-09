Bufera a Mediaset | Barbara Palombelli fatta fuori per la gaffe Lei distrutta | “Chiedo scusa all’Azienda”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nelle ultime 24 ore,è stata al centro dell’attenzione mediatica e politica per una frase detta durante lo Sportello di Forum, lo spin-off del programma di Canale5 che va in onda il pomeriggio su Rete4. Numerose le critiche piovute addosso alla giornalista da parte del mondo politico e culturale italiano, tantissimi gli attacchi subiti sui social, tante anche le richieste che lavenga rimossa dal suo incarico a. “Quel che ha detto è talmente grave che non può essere impunito” tuonano i telespettatori. Ma cos’è successo? “Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamentedi testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento ...

Advertising

zazoomblog : Bufera Grande Fratello Signorini furioso perde il controllo e picchia il pubblico. Mediaset prende drastici provved… - zazoomblog : Bufera Grande Fratello Signorini furioso perde il controllo e picchia il pubblico. Mediaset prende drastici provved… - infoitcultura : Honolulu, bufera sul programma di Italia 1: 'Ci prendete per i fondelli', Mediaset sotto attacco - KavhOctavia : RT @MediasetTgcom24: 'Green pass come la schedatura di Hitler': a Vicenza esponente della Lega finisce nella bufera #greenpass https://t.c… - Nicholas_Dls : È ancora bufera su #StarInTheStar ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Mediaset

RISCHIA IL POSTO 26 settembre 2021 19:40 Il vicequestore Schilirò manifesta coi no green pass:- - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisciIn tutti questi anni, l'abbiamo vista alla conduzione di vari programmi televisivi sia per le reti Rai che. Sempre negli anni Ottanta ha iniziato anche la sua carriera da attrice e cantante, ...In questi ultimi giorni Milly Carlucci è stata al centro del gossip per via di una vicenda familiare. Si è parlato di un possibile tradimento da parte della conduttrice di Ballando con le stelle.Raffaella Fico avrebbe mentito agli autori del GF dichiarandosi single salvo poi ritrattare una volta in casa. Come mai questa scelta?