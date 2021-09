Amici 21 | Nunzio attacca Raimondo Todaro dopo l’eliminazione

Leggi su novella2000

(Di lunedì 27 settembre 2021)di21 controDomenica 26 settembre 2021 è stata mandata in onda la seconda puntata del pomeridiano di21. Oltre alle tante maglie riconfermate abbiamo visto entrare diversi nuovi studenti. Tra i cantanti, per esempio, Kandy, Rea ed Elisabetta. Tra i ballerini, invece Mattia e Mattias. Il primo, in particolare, L'articolo proviene da Novella 2000.