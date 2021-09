Rete di sensori-termometro sottomarini per monitorare la salute del Mediterraneo (Di domenica 26 settembre 2021) Mare Mediterraneo osservato speciale grazie ad una Rete di sensori-termometro sottomarini. Questo strumenti consentono di misurare ogni quarto d’ora le temperature del mar Tirreno per stabilire l’impatto del surriscaldamento globale sugli ecosistemi sommersi. Il progetto Medfever (partecipano l’associazione MedSharks, Enea quale partner scientifico , l’azienda Lush e un gruppo di subacquei volontari provenienti da centri immersione di Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna) consente di misurare la “febbre” del nostro mare. Infatti i termometri marini acquisiscono le temperature dell’intera colonna d’acqua (non rilevate dai satelliti) e per questo sono collocati, sia a largo che sotto costa, in dieci punti strategici del Mar Tirreno: Castellammare di Stabia e Marina di Camerota ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 26 settembre 2021) Mareosservato speciale grazie ad unadi. Questo strumenti consentono di misurare ogni quarto d’ora le temperature del mar Tirreno per stabilire l’impatto del surriscaldamento globale sugli ecosistemi sommersi. Il progetto Medfever (partecipano l’associazione MedSharks, Enea quale partner scientifico , l’azienda Lush e un gruppo di subacquei volontari provenienti da centri immersione di Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna) consente di misurare la “febbre” del nostro mare. Infatti i termometri marini acquisiscono le temperature dell’intera colonna d’acqua (non rilevate dai satelliti) e per questo sono collocati, sia a largo che sotto costa, in dieci punti strategici del Mar Tirreno: Castellammare di Stabia e Marina di Camerota ...

