Primi tempi | Fiorentina avanti a Udine | Vlahovic su rigore Empoli-Bologna 2-1 | Sassuolo-Salernitana 0-0

(Di domenica 26 settembre 2021) Si sono conclusi idelle tre partite in programma alle 15 valide per la 6a giornata di Serie A 2021-22. Alla Dacia Arena laconduce di misura sull’se, decide ildi Dusanal 16?. Reti bianche a Reggio Emilia tra, con unassegnato ai neroverdi e poi tolto dal direttore di gara dopo il check al VAR. Tanti gol invece al Castellani tra: toscani2-1 grazie all’autorete di Bonifazi e al gol di Pinamonti, nel mezzo per i rossoblù pareggia Barrow e Arnautovic sumanca la chance del sorpasso colpendo il palo. Foto: TwitterL'articolo proviene da ...

