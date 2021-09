Per i no vax Marche Nord rende disponibili 3 posti da autista e magazziniere (Di domenica 26 settembre 2021) PESARO - Solo 3 p osti di lavoro alternativi all'interno dei presidi ospedalieri Marche Nord per ricollocare quei sanitari non in regola con la vaccinazione. Per fare questo l'azienda ospedaliera apre ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 26 settembre 2021) PESARO - Solo 3 p osti di lavoro alternativi all'interno dei presidi ospedalieriper ricollocare quei sanitari non in regola con la vaccinazione. Per fare questo l'azienda ospedaliera apre ...

Advertising

AzzolinaLucia : Il buon politico prende decisioni per il bene della comunità. Dire 'io sono free vax' come fa Salvini è il miglior… - ilfoglio_it : A Torino, Meloni ha inveito contro un gruppo di manifestanti che disturbava il suo comizio scambiandoli per persone… - fattoquotidiano : Treviso, parlava di macchinazione e si vantava di essere negazionista: insegnante No Vax finisce in terapia intensi… - CrisciGloria : RT @Surfiniae: @tordi_luciano Ehhh hai presente proprio ragione. Pensa che fascisti quelli dubbiosi sul vaccino che sono obbligati per lavo… - gratzcalli : Importante notizia su IL TEMPO oggi. Mancano le dosi di vax per coprire il fabbisogno calcolato. -