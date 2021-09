Ospedale di San Giovanni Bianco: incontro con Agnoletto e Trussardi (Di domenica 26 settembre 2021) Martedì 28 settembre, organizzato dal Comitato Ospedale Vivo in collaborazione con Tavola della Pace Vallebrembana, Unità Polare, Gli Amici di Eleonora e con il patrocinio del Comune di San Pellegrino Terme, si svolgerà a San Pellegrino un dibattito dedicato all’Ospedale di San Giovanni Bianco e all’importanza della medicina territoriale. Protagonisti Vittorio Agnoletto, “Lombardia: la sanità non è una merce” e Roberto Trusasardi, “La battaglia del comitato a livello legale“. L’appuntamento è per le 20.45 al cine teatro dell’oratorio. Prima del dibattito è stata organizzata una cena veloce coi relatori al ristorale La Tavernetta di Zogno Leggi su bergamonews (Di domenica 26 settembre 2021) Martedì 28 settembre, organizzato dal ComitatoVivo in collaborazione con Tavola della Pace Vallebrembana, Unità Polare, Gli Amici di Eleonora e con il patrocinio del Comune di San Pellegrino Terme, si svolgerà a San Pellegrino un dibattito dedicato all’di Sane all’importanza della medicina territoriale. Protagonisti Vittorio, “Lombardia: la sanità non è una merce” e Roberto Trusasardi, “La battaglia del comitato a livello legale“. L’appuntamento è per le 20.45 al cine teatro dell’oratorio. Prima del dibattito è stata organizzata una cena veloce coi relatori al ristorale La Tavernetta di Zogno

