Nunzia Schilirò, vicequestore della polizia no vax parla ai manifestanti di San Giovanni: «Green pass illegittimo». Scatta azione disciplinare (Di domenica 26 settembre 2021) Nunzia Alessandra Schilirò, vice questore della Criminalpol e prima ancora della Squadra mobile romana: «Non ho paura a dirlo, non possono esserci compromessi. Uniamoci e rimaniamo a casa, siamo 15 milioni: come farà il Paese ad andare avanti?» Leggi su corriere (Di domenica 26 settembre 2021)Alessandra, vice questoreCriminalpol e prima ancoraSquadra mobile romana: «Non ho paura a dirlo, non possono esserci compromessi. Uniamoci e rimaniamo a casa, siamo 15 milioni: come farà il Paese ad andare avanti?»

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Schilirò La vice questore Schilirò ai manifestanti: 'Il Green pass è illegittimo'. Avviata un'azione disciplinare ... mentre la Polizia era impegnata nel far rispettare l'ordine pubblico, contrariamente ai colleghi, la vice questore Nunzia Alessandra Schilirò è intervenuta sul palco della manifestazione, ...

Nunzia Schilirò: il ministero avvia un'azione disciplinare nei confronti del vicequestore sul palco con i No Green Pass Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno ha avviato un'azione disciplinare nei confronti di Nunzia Alessandra Schilirò, la vice questore di Roma che ha parlato sul palco dei No Green Pass a Roma. Schilirò, che è originaria di Catania, ha scritto un romanzo fantasy dal titolo "La ragazza con ...

... mentre la Polizia era impegnata nel far rispettare l'ordine pubblico, contrariamente ai colleghi, la vice questore Nunzia Alessandra Schilirò è intervenuta sul palco della manifestazione, ...Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno ha avviato un'azione disciplinare nei confronti di Nunzia Alessandra Schilirò, la vice questore di Roma che ha parlato sul palco dei No Green Pass a Roma. Schilirò, che è originaria di Catania, ha scritto un romanzo fantasy dal titolo "La ragazza con ...