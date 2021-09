Napoli, Insigne sulla maglia numero dieci di Maradona: “Non si tocca” (Di domenica 26 settembre 2021) Lorenzo Insigne con la maglia numero dieci di Diego Armando Maradona, il capitano a Dazn dice: “E’ del nostro idolo, non si tocca“. Il capitano del Napoli commenta quanto accaduto durante la presentazione delle squadre allo stadio intitolato proprio al Pibe de Oro. Al momento della presentazione è apparsa la grafica Insigne col numero 10 e non con il numero 24. Un errore, forse una suggestione. A quel punto si è scatenato subito il dibattito a Dazn, con Ciro Ferrara che ha detto: “Insigne con la numero dieci di Maradona, credo che la sogna, ma sono sicuro che la rifiuterebbe“. L’ex difensore del Napoli, ora commentatore per Dazn, ha ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 settembre 2021) Lorenzocon ladi Diego Armando, il capitano a Dazn dice: “E’ del nostro idolo, non si“. Il capitano delcommenta quanto accaduto durante la presentazione delle squadre allo stadio intitolato proprio al Pibe de Oro. Al momento della presentazione è apparsa la graficacol10 e non con il24. Un errore, forse una suggestione. A quel punto si è scatenato subito il dibattito a Dazn, con Ciro Ferrara che ha detto: “con ladi, credo che la sogna, ma sono sicuro che la rifiuterebbe“. L’ex difensore del, ora commentatore per Dazn, ha ...

