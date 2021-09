Napoli-Cagliari, i convocati / Spalletti recupera Demme e Mertens (Di domenica 26 settembre 2021) Il Napoli ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Cagliari allo stadio Maradona. Tornano a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, sia Demme che Mertens. convocati anche Zanoli e Marfella. Mancano invece ancora all’appello sia Lobotka che Ghoulam, alle prese con la riabilitazione post infortunio il primo e operazione il secondo. La lista dei calciatori disponibili per la panchina, però, si allunga e questa non può che essere una buona notizia. Portieri: Marfella, Meret, Ospina Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Ruiz, Zielinski Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021) Ilha ufficializzato la lista deiper la partita di questa sera contro ilallo stadio Maradona. Tornano a disposizione del tecnico, Luciano, siacheanche Zanoli e Marfella. Mancano invece ancora all’appello sia Lobotka che Ghoulam, alle prese con la riabilitazione post infortunio il primo e operazione il secondo. La lista dei calciatori disponibili per la panchina, però, si allunga e questa non può che essere una buona notizia. Portieri: Marfella, Meret, Ospina Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli Centrocampisti: Anguissa,, Elmas, Ruiz, Zielinski Attaccanti: Insigne, Lozano,, Osimhen, Ounas, Petagna, ...

