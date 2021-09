Maria De Filippi, cade un “mito” assoluto: stavolta ha vinto lei. Di chi si tratta (Di domenica 26 settembre 2021) La rivincita tanto desiderata è finalmente arrivata, vendicata in televisione a discapito di Maria De Filippi. Una coppia di amiche che fa invidia al tutto il piccolo schermo è quella… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 26 settembre 2021) La rivincita tanto desiderata è finalmente arrivata, vendicata in televisione a discapito diDe. Una coppia di amiche che fa invidia al tutto il piccolo schermo è quella… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MarioManca : Vincenzo De Lucia che imita Maria De Filippi, il suo cavallo di battaglia, è meraviglioso. #taleequaleshow - QuiMediaset_it : Scheri, direttore di rete: «Applausi per Maria De Filippi e Silvia Toffanin, team vincente della domenica pomeriggi… - fearlessgretvx : la nuova maria de filippi - infoitcultura : Maria de Filippi, tutti senza parole per il suo salto a Tu Si Que Vales: come è andata a finire - infoitcultura : Rudy Zerbi ignorato da un concorrente. Maria De Filippi lo stuzzica: “Rosica” -