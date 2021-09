LIVE Canoa slalom, Mondiali 2021 in DIRETTA: attesa per Colazingari e Flavio Micozzi! Elena Micozzi eliminata in semifinale (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52: Si incarta nella parte centrale del tracciato la spagnola Olazabal che vede svanire il sogno di disputare la finale iridata chiudendo al 21mo posto con 141.95 9.50: perde tantissimo nel finale dopo una grande prova la rappresentante di Andorra Doria Villarubla che chiude all’ottavo posto con 109.20. Finale complicata per lei 9.48: Un solo errore nel finale per la francese Hug che chiude comunque al secondo posto con 104.59. Sarà protagonista in finale, non ci sarà invece Elena Micozzi, undicesima ora 9.46: Tanti pasticci per la tedesca Herzog che subisce ben 4 openalità ma riesce a salvare il nono posto con 109.85. Finale molto difficile. Elena Micozzi è decima 9.45: Fuori dalla finale la francese Prioux che va in difficoltà nel finale e ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.52: Si incarta nella parte centrale del tracciato la spagnola Olazabal che vede svanire il sogno di disputare la finale iridata chiudendo al 21mo posto con 141.95 9.50: perde tantissimo nel finale dopo una grande prova la rappresentante di Andorra Doria Villarubla che chiude all’ottavo posto con 109.20. Finale complicata per lei 9.48: Un solo errore nel finale per la francese Hug che chiude comunque al secondo posto con 104.59. Sarà protagonista in finale, non ci sarà invece, undicesima ora 9.46: Tanti pasticci per la tedesca Herzog che subisce ben 4 openalità ma riesce a salvare il nono posto con 109.85. Finale molto difficile.è decima 9.45: Fuori dalla finale la francese Prioux che va in difficoltà nel finale e ...

