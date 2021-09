Lazio-Roma 3-2, Pedro: “Vittoria importante per noi e per i tifosi, sono contento di giocare qui” (Di domenica 26 settembre 2021) L’attaccante della Lazio, Pedro, al termine del derby della capitale vinto 3-2 contro la Roma, si è detto molto felice ai microfoni di Dazn: “sono molto felice per questa Vittoria così importante per noi e per i tifosi: erano quattro partite che non vincevamo e poi per me questo era un derby speciale. Abbiamo fatto una bellissima partita e sono contento anche per l’allenatore che ci ha trasmesso un’idea di gioco offensiva: infatti abbiamo avuto tante occasioni, specie nel primo tempo”. “Gol? E’ successo e sono felice, perché mi trovo molto bene e mi piace giocare nella Lazio. I tifosi, quando sono arrivato, mi hanno ricevuto nel miglior modo ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) L’attaccante della, al termine del derby della capitale vinto 3-2 contro la, si è detto molto felice ai microfoni di Dazn: “molto felice per questacosìper noi e per i: erano quattro partite che non vincevamo e poi per me questo era un derby speciale. Abbiamo fatto una bellissima partita eanche per l’allenatore che ci ha trasmesso un’idea di gioco offensiva: infatti abbiamo avuto tante occasioni, specie nel primo tempo”. “Gol? E’ successo efelice, perché mi trovo molto bene e mi piacenella. I, quandoarrivato, mi hanno ricevuto nel miglior modo ...

