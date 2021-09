Laver Cup 2021, Nick Kyrgios: “Potrebbe essere la mia ultima. Non so per quanto tempo sarò ancora in giro” (Di domenica 26 settembre 2021) Potrebbe anche essere l’ultima volta di Nick Kyrgios in Laver Cup. Dopo la sconfitta con il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano ha lanciato segnali che portano per buona misura non lontani da un ritiro forse più vicino di quanto molti pensano. Di sicuro non vedremo più in campo per il 2021 il ventiseienne di Canberra. Queste le sue parole, riportate anche da Ubitennis: “Questa manifestazione mi ha cambiato, mi ha reso più voglioso di giocare. Quando sapevo di essere in squadra, mi sono trovato ad allenarmi di più per poter essere abbastanza in forma da poter dare un supporto alla mia squadra. Si tratta di un evento fondamentale per il nostro sport. Quando Federer, Nadal e Djokovic lasceranno il tennis, questo sport ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021)anchel’volta diinCup. Dopo la sconfitta con il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano ha lanciato segnali che portano per buona misura non lontani da un ritiro forse più vicino dimolti pensano. Di sicuro non vedremo più in campo per ilil ventiseienne di Canberra. Queste le sue parole, riportate anche da Ubitennis: “Questa manifestazione mi ha cambiato, mi ha reso più voglioso di giocare. Quando sapevo diin squadra, mi sono trovato ad allenarmi di più per poterabbastanza in forma da poter dare un supporto alla mia squadra. Si tratta di un evento fondamentale per il nostro sport. Quando Federer, Nadal e Djokovic lasceranno il tennis, questo sport ...

