«La città illuminata» prende forma: nuove luci sul Sentierone e per i monumenti (Di domenica 26 settembre 2021) Nell’ambito del restyling per lotti, valorizzazione «luminosa» dal Donizetti alla Torre dei Caduti in linea con il tema della Capitale della Cultura 2023. L’assessore Valesini: «Restauro dei pali anni Venti e nuovi interventi: pronti per lotti». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 26 settembre 2021) Nell’ambito del restyling per lotti, valorizzazione «luminosa» dal Donizetti alla Torre dei Caduti in linea con il tema della Capitale della Cultura 2023. L’assessore Valesini: «Restauro dei pali anni Venti e nuovi interventi: pronti per lotti».

Ultime Notizie dalla rete : città illuminata Sapri: bagno di folla per l'inaugurazione della nuova statuta della Spigolatrice ...importantissima opera d'arte che costituirà un grande attrattore turistico per la nostra città. ... dal Parco Nazionale del Cilento Vallo Diano e Alburni e dal Comune di Sapri e illuminata dall'...

La Reggia di Monza si accende d'oro ...di Monza illuminata di luce dorata per i bambini e gli adolescenti malati di leucemia e linfoma in cura al Centro Maria Letizia Verga. "Illuminare la Reggia, punto di riferimento della nostra città, ...

