Insigne: 'La 10 del Napoli è di Maradona, deve restare nel cassetto' (Di domenica 26 settembre 2021) Napoli - " Le 400 presenze? Il modo migliore per festeggiare era vincere e fare gol , ci siamo riusciti. Dobbiamo stare con i piedi per terra. Pensiamo solo a lavorare, testa a bassa ". Il capitano ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 settembre 2021)- " Le 400 presenze? Il modo migliore per festeggiare era vincere e fare gol , ci siamo riusciti. Dobbiamo stare con i piedi per terra. Pensiamo solo a lavorare, testa a bassa ". Il capitano ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, Lorenzo #Insigne è il nuovo numero 10. Ma è un errore del tabellone - Salvato95551627 : RT @Napoli_Report: #Insigne a @DAZN_IT: “Errore nella grafica col numero 10? Io c’ho il mio numero 24, il 10 non si tocca, è stato la magli… - infoitsport : Insigne: 'La 10 non si tocca, è del nostro idolo. Delusi dalla scorsa stagione' - serieAnews_com : ? #Insigne con la numero ??di #Maradona: parla il capitano del #Napoli - LorenzoOunas : RT @Napoli_Report: #Insigne a @DAZN_IT: “Errore nella grafica col numero 10? Io c’ho il mio numero 24, il 10 non si tocca, è stato la magli… -