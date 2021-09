In mille a ballare: chiusa area pubblica Roma (Di domenica 26 settembre 2021) Nella serata di giovedì i caschi bianchi erano intervenuti in un locale dei Parioli per inosservanza delle misure anti-Covid. Questa volta a finire nel mirino degli agenti un’area pubblica che, anzichè... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 settembre 2021) Nella serata di giovedì i caschi bianchi erano intervenuti in un locale dei Parioli per inosservanza delle misure anti-Covid. Questa volta a finire nel mirino degli agenti un’che, anzichè...

Advertising

gaiasanatomy : Attualmente nel bel mezzo di una discussione furiosa tra i miei genitori e mia sorella di 16 anni perché quest'ulti… - ex_smiles : RT @_alwaystired__: Comunque vedere ballare gli Zorzando come se fosse un sabato sera dei mille che sono stata a guardarli mi rende debolis… - ilatwitta : No, ditemi se questa non è una presa di culo! - Chiara556 : RT @_alwaystired__: Comunque vedere ballare gli Zorzando come se fosse un sabato sera dei mille che sono stata a guardarli mi rende debolis… - MatiFarioli : RT @_alwaystired__: Comunque vedere ballare gli Zorzando come se fosse un sabato sera dei mille che sono stata a guardarli mi rende debolis… -

Ultime Notizie dalla rete : mille ballare In mille a ballare: chiusa area pubblica Roma Nella serata di giovedì i caschi bianchi erano intervenuti in un locale dei Parioli per inosservanza delle misure anti - Covid. Questa volta a finire nel mirino degli agenti un'area pubblica che, ...

Arena '60 '70 '80, Orietta Berti: gaffe su Amadeus, lui lo nota e reagisce Orietta Berti, che è ancora sulla cresta dell'onda proprio grazie al rapper e al suo brano Mille, ... Che nel dietro le quinte di Arena Suzuki '60, '70, '80 si sia messa a ballare anche la nostra ...

In mille a ballare: chiusa area pubblica a Roma Gazzetta del Sud Roma, blitz della polizia a una festa: oltre mille persone assembrate Assembramenti e niente mascherina, blitz durante una festa a Roma. Oltre mille persone assembrate nella capitale ...

In mille a ballare: chiusa area pubblica Roma Più di 200 le attività commerciali e pubblici esercizi controllati, con le principali sanzioni elevate per somministrazione abusiva o vendita di alcolici oltre l’orario consentito ...

Nella serata di giovedì i caschi bianchi erano intervenuti in un locale dei Parioli per inosservanza delle misure anti - Covid. Questa volta a finire nel mirino degli agenti un'area pubblica che, ...Orietta Berti, che è ancora sulla cresta dell'onda proprio grazie al rapper e al suo brano, ... Che nel dietro le quinte di Arena Suzuki '60, '70, '80 si sia messa aanche la nostra ...Assembramenti e niente mascherina, blitz durante una festa a Roma. Oltre mille persone assembrate nella capitale ...Più di 200 le attività commerciali e pubblici esercizi controllati, con le principali sanzioni elevate per somministrazione abusiva o vendita di alcolici oltre l’orario consentito ...