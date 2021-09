Giorgio Mastrota, chi è lo storico “re delle televendite” che torna stasera in tv: carriera e vita privata (Di domenica 26 settembre 2021) Giorgio Mastrota torna in televisione oggi domenica 26 settembre 2021 su Rai1 tra gli ospiti di Da Grande, lo show in diretta di Alessandro Cattelan arrivato al suo appuntamento finale. Divenuto famoso per le iconiche televendite in onda su molte emittenti locali e nazionali, Giorgio ha anche condotto svariati programmi di successo come ad esempio Meteore. Nel suo passato anche il matrimonio con una conosciuta showgirl spagnola che lo tenne per tempo sotto la luce dei riflettori. La carriera di Giorgio Mastrota Nato a Milano il 15 maggio del 1964 da genitori di origini calabresi è un personaggio e conduttore televisivo italiano che deve la sua popolarità alla conduzione di iconiche televendite ormai facenti parte ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 26 settembre 2021)in televisione oggi domenica 26 settembre 2021 su Rai1 tra gli ospiti di Da Grande, lo show in diretta di Alessandro Cattelan arrivato al suo appuntamento finale. Divenuto famoso per le iconichein onda su molte emittenti locali e nazionali,ha anche condotto svariati programmi di successo come ad esempio Meteore. Nel suo passato anche il matrimonio con una conosciuta showgirl spagnola che lo tenne per tempo sotto la luce dei riflettori. LadiNato a Milano il 15 maggio del 1964 da genitori di origini calabresi è un personaggio e conduttore televisivo italiano che deve la sua popolarità alla conduzione di iconicheormai facenti parte ...

