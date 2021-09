Giorgetti lancia l'allarme astensione (Di domenica 26 settembre 2021) Sulla stessa lunghezza d'onda il leader Salvini: "Ogni tanto, quando leggo i giornali, mi sembra di vivere su Marte. È 30 anni che provano a inzigare e a farci litigare, ma la mia risposta sono un ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 settembre 2021) Sulla stessa lunghezza d'onda il leader Salvini: "Ogni tanto, quando leggo i giornali, mi sembra di vivere su Marte. È 30 anni che provano a inzigare e a farci litigare, ma la mia risposta sono un ...

"Non esiste una Lega di Giorgetti", precisa il titolare del Mise. Anzi: "Ho fatto tante cose, ho fatto un po' di tutto, posso anche andare in pensione, come giustamente mi consiglia qualcuno, ma i ... fino al 2023 o anche oltre? Nel centrodestra un allarme lo lancia il ministro Giorgetti, parlando ad una riunione dei sindaci lombardi della Lega: "tendenzialmente noto che l'astensionismo penalizza ... Malumori e preoccupazione in casa Lega sull'esito nelle grandi città. Pregliasco (Quorum): 'Dichiarazioni per abbassare le .... In politica è così. Dopo di che c'è la grande incognita dell'affluenza'. La tregua Salvini-Giorgetti ricompatta la Lega. A Varese, città d'origine di Giorgetti, 200 sindaci del Carroccio si ritrovano per celebrare gli Stati generali del partito in Lombardia. L'evento arriv ...