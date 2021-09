GFVip, Manuel Bortuzzo e la principessina Lucrezia. Parla il padre Franco: «Non credo al colpo di fulmine e non penso sia il suo tipo» (Di domenica 26 settembre 2021) Il papà di Manuel Bortuzzo Parla della liaison che sta nascendo tra il figlio e la principessina Lucrezia Selassiè al Grande Fratello Vip. I due sono molto vicini ma Franco... Leggi su leggo (Di domenica 26 settembre 2021) Il papà didella liaison che sta nascendo tra il figlio e laSelassiè al Grande Fratello Vip. I due sono molto vicini ma...

Advertising

GrandeFratello : Manuel ha raccontato la sua storia agli altri abitanti della Casa. L'esatto istante in cui la sua vita è cambiata p… - GrandeFratello : Alex, Aldo e Manuel... si stanno conoscendo e stanno imparando a volersi bene. È l'inizio di una grandissima amiciz… - GrandeFratello : Manuel e Lulù sempre più vicini…?? #GFVIP - 91CORALINE : ma capite che è difficile per lui dire basta a una come lucrezia? lei ieri ha fatto una scenata per un MASSAGGIO A… - Vanity08335628 : RT @Loryebbbasta: Manuel si è aperto con Alex e con Jo,ha detto che oggi stará un po da solo in camera, che anche nella vita fuori fa cosí… -