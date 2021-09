Diabesità | l' altra epidemia

Leggi su panorama

(Di domenica 26 settembre 2021) Ci siamo trasformati, da ex magri del secondo dopoguerra, in una popolazione zavorrata dai chili di troppo. Compresi i bambini. In Europa, siamo tra i più «extra large». E la pandemia non ha certo aiutato. Un fenomeno in continuo aumento, che spiana la strada al diabete e ad altri guai di salute. Danni che però possono essere arginati. Basta non aspettare troppo. Tenete a portata di mano un metro, di quelli flessibili, vi verrà utile più avanti leggendo questo articolo. Che racconta di un'estesa in mezzo mondo (non esiste solo il Covid), soprattutto in Stati Uniti, Sud America, Asia, Europa - Italia compresa - e parecchi Paesi emergenti, tra cui l'Africa. Non è contagiosa, ma non si ferma. Secondo dati Oms, il numero di persone sovrappeso o obese sul pianeta - perché di questo stiamo parlando - è raddoppiato dal 1980, e oggi circa 2 miliardi di adulti vivono ...