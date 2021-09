Daniel Maldini, gol da titolare in Serie A: più storia di così non si può (Di domenica 26 settembre 2021) Vedere un Maldini con la maglia del Milan in Serie A sembra quasi naturale. Vederlo segnare alla prima da titolare sa davvero di storia dello sport. Dodici anni dopo suo padre, un Maldini torna titolare in Serie A. Daniel Maldini si è presentato con un gol, un gol da attaccante, quale è, non da terzino. Il terzo della famiglia a vestire rossonero non gioca in difesa come il nonno e il papà, che lo guardava, visibilmente commosso, dalla tribuna. Leggi su vanityfair (Di domenica 26 settembre 2021) Vedere un Maldini con la maglia del Milan in Serie A sembra quasi naturale. Vederlo segnare alla prima da titolare sa davvero di storia dello sport. Dodici anni dopo suo padre, un Maldini torna titolare in Serie A. Daniel Maldini si è presentato con un gol, un gol da attaccante, quale è, non da terzino. Il terzo della famiglia a vestire rossonero non gioca in difesa come il nonno e il papà, che lo guardava, visibilmente commosso, dalla tribuna.

