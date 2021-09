Covid, Zangrillo: “Un solo accesso al giorno in Pronto Soccorso per il virus, ma the show must go on” (Di domenica 26 settembre 2021) “Un accesso al Pronto Soccorso al giorno, ma the show must go on”, scrive il professor Alberto Zangrillo sui suoi profili social. Le parole del primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione generale e Cardio-toraco-vascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano sono poste a corredo di uno schema che riassume la situazione del Pronto Soccorso del nosocomio nella settimana 18-25 settembre 2021. “Su 1151 accessi complessivi al Pronto Soccorso - si legge - solo 7 sono stati i pazienti Covid-19 (0,6%)”. Inoltre si evince che questi 7 pazienti sono stati classificati come codici verdi, quindi come urgenze minori. Di questi, 6 erano soggetti non ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) “Unalal, ma thego on”, scrive il professor Albertosui suoi profili social. Le parole del primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione generale e Cardio-toraco-vascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano sono poste a corredo di uno schema che riassume la situazione deldel nosocomio nella settimana 18-25 settembre 2021. “Su 1151 accessi complessivi al- si legge -7 sono stati i pazienti-19 (0,6%)”. Inoltre si evince che questi 7 pazienti sono stati classificati come codici verdi, quindi come urgenze minori. Di questi, 6 erano soggetti non ...

