Covid: Meloni, 'veri no vax stanno al Governo' Bologna, 26 set. (Adnkronos) - "I veri no vax stanno al Governo con tutto il casino che hanno fatto. Sono favorevolissima alla campagna vaccinale, ma faccio domande di buon senso". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un comizio a Bologna, ribadendo la contrarietà al green pass.

