Calcio: Juve; Allegri 'passo dopo passo, arriviamo' ++ (Di domenica 26 settembre 2021) "Piano piano, un pezzettino alla volta, ma arriviamo". Massimiliano Allegri tira le somme dopo la prima vittoria in casa in campionato, 3 - 2 alla Sampdoria, e avvisa le avversarie. "E' un altro passo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 26 settembre 2021) "Piano piano, un pezzettino alla volta, ma". Massimilianotira le sommela prima vittoria in casa in campionato, 3 - 2 alla Sampdoria, e avvisa le avversarie. "E' un altro...

Advertising

SkySport : Dybala, infortunio in Juve-Samp: salta la Champions. Le news #SkySerieA #SerieA #SkySport #JuveSamp #Juventus… - Gazzetta_it : Dybala gol e infortunio, l’uscita in lacrime preoccupa: attesa per gli esami - Gazzetta_it : Juve, quanta fatica: dieci tiri per fare un gol. E anche Dybala può incidere di più - msgiusi : RT @juventusfc: E' ricominciata #JuveSamp! Andiamo, bianconeri! ???? Live su @SkySport ???? - footballitalia : #Sassuolo 1-0 #Salernitana : Domenico Berardi! Liveblog -