Allegri: 'Dybala e Morata sicuramente out con Chelsea e Torino. Troppi gol sprecati' (Di domenica 26 settembre 2021) "I due gol subiti sono stati causati da nostri errori - spiega l'allenatore della Juve dopo il 3 - 2 contro la Samp - . In realtà dopo 20' avremmo dovuto essere sul 3 - 0. Gli infortuni di Dybala e ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 settembre 2021) "I due gol subiti sono stati causati da nostri errori - spiega l'allenatore della Juve dopo il 3 - 2 contro la Samp - . In realtà dopo 20' avremmo dovuto essere sul 3 - 0. Gli infortuni die ...

romeoagresti : #Allegri ai microfoni di Sky Sport: “#Morata e #Dybala non ci saranno con il Chelsea e neanche col Torino. Vedremo dopo la sosta' ?? - GiovaAlbanese : #Allegri: 'Non so se #Dybala riposerà. #Rabiot non convocato perché ha preso un colpo alla caviglia e ha fastidio,… - GiovaAlbanese : #Dybala e #Morata sicuramente out con il Chelsea e nel derby. #Allegri dovrà gestire l'emergenza in attacco almeno… - zazoomblog : Juventus-Sampdoria 3-2 Allegri: “Morata e Dybala out contro Chelsea e Torino” - #Juventus-Sampdoria #Allegri: #“Mo… - ABarucca : RT @romeoagresti: #Allegri ai microfoni di Sky Sport: “#Morata e #Dybala non ci saranno con il Chelsea e neanche col Torino. Vedremo dopo l… -