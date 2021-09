The Witcher 2: il nuovo trailer e due clip in anteprima (Di sabato 25 settembre 2021) The Witcher 2 arriverà su Netflix il 17 dicembre e online sono stati condivisi un trailer e due nuove clip tratte dalle puntate inedite. Netflix, durante l'evento TUDUM, ha condiviso molte anticipazioni riguardanti The Witcher 2, tra cui un trailer inedito e due clip. Nel filmato che introduce gli eventi al centro delle prossime puntate si mostra la situazione di Geralt, Ciri e Yennefer, anticipando i pericoli che dovranno affrontare e i cambiamenti che avverranno nella loro vita a causa delle scelte prese e delle azioni compiute. Nella prima clip tratta dalla seconda stagione di The Witcher il protagonnista Geralt e la giovane Ciri si ritrovano alle prese con un pericolo all'interno delle mura della loro dimora, situazione che causa non poca tensione. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021) The2 arriverà su Netflix il 17 dicembre e online sono stati condivisi une due nuovetratte dalle puntate inedite. Netflix, durante l'evento TUDUM, ha condiviso molte anticipazioni riguardanti The2, tra cui uninedito e due. Nel filmato che introduce gli eventi al centro delle prossime puntate si mostra la situazione di Geralt, Ciri e Yennefer, anticipando i pericoli che dovranno affrontare e i cambiamenti che avverranno nella loro vita a causa delle scelte prese e delle azioni compiute. Nella primatratta dalla seconda stagione di Theil protagonnista Geralt e la giovane Ciri si ritrovano alle prese con un pericolo all'interno delle mura della loro dimora, situazione che causa non poca tensione. ...

