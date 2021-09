Tabellone Atp Nur-Sultan 2021: al via Musetti e Seppi, Karatsev comanda il seeding (Di sabato 25 settembre 2021) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Nur-Sultan 2021, evento in programma da lunedì 20 a domenica 26 settembre. Il russo Aslan Karatsev guida il seeding, seguito dal padrone di casa Aleksandr Bublik. Due i tennisti italiani presenti, vale a dire Lorenzo Musetti e Andreas Seppi. Il classe 2002 se la vedrà contro un qualificato, mentre l’altoatesino debutterà contro la wild card Skatov. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo kazako, aggiornati in toto al termine del sorteggio. Tabellone PRINCIPALE ATP 250 NUR-Sultan 2021 SEMIFINALI Duckworth b. (8) Ivashka 6-3 7-6(4) Kwon vs (2) Bublik QUARTI DI FINALE (8) Ivashka b. Ruusuvuori 4-6 6-4 6-1 Duckworth b. Millman 6-4 6-4 Kwon b. (7) Djere 7-6(4) 2-6 6-0 (2) ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di Nur-, evento in programma da lunedì 20 a domenica 26 settembre. Il russo Aslanguida il, seguito dal padrone di casa Aleksandr Bublik. Due i tennisti italiani presenti, vale a dire Lorenzoe Andreas. Il classe 2002 se la vedrà contro un qualificato, mentre l’altoatesino debutterà contro la wild card Skatov. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo kazako, aggiornati in toto al termine del sorteggio.PRINCIPALE ATP 250 NUR-SEMIFINALI Duckworth b. (8) Ivashka 6-3 7-6(4) Kwon vs (2) Bublik QUARTI DI FINALE (8) Ivashka b. Ruusuvuori 4-6 6-4 6-1 Duckworth b. Millman 6-4 6-4 Kwon b. (7) Djere 7-6(4) 2-6 6-0 (2) ...

