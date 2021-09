Sophie Codegoni sparla (ancora) l’ex fidanzato Matteo Ranieri: “Ho le prove di ciò che ha fatto!” (Di sabato 25 settembre 2021) Sophie Codegoni dopo la diretta del Grande Fratello Vip è tornata nuovamente a parlare del suo ex fidanzato Matteo Ranieri, conosciuto durante Uomini e Donne. Sophie Codegoni sparla (di nuovo) Matteo Ranieri al GF Vip Lui non penso venga qui, perché sa quanto io l’ho coperto. – riportano i colleghi di Biccy.it – Poi calcola... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 25 settembre 2021)dopo la diretta del Grande Fratello Vip è tornata nuovamente a parlare del suo ex, conosciuto durante Uomini e Donne.(di nuovo)al GF Vip Lui non penso venga qui, perché sa quanto io l’ho coperto. – riportano i colleghi di Biccy.it – Poi calcola... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

