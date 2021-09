Solskjaer elogia Ronaldo | «Può giocare fino a 40 anni»

(Di sabato 25 settembre 2021) Ole Gunnar, allenatore del Manchester United, ha parlato del momento magico di CristianoOle Gunnar, allenatore del Manchester United, ha parlato del momento magico di Cristianodurante la conferenza stampa. «Non sarei sorpreso se giocasse ancora a 40. Il modo in cui si prende cura di se stesso, questa è la chiave di tutto. Poi c’è la genetica. Ha utilizzato ogni singolo grammo di energia per diventare il giocatore che è. Si merita ogni complimento, per la sua condizione e la sua fame. Ha una mentalità perfetta e continuerà ad andare avantia quando le sue gambe o la sua testa non diranno ‘Ho dato tutto’». L'articolo proviene da Calcio News 24.

