Siparietto di Osimhen a SKY: “Ditemi come si fa a non amare quel ragazzone in ciabatte” -VIDEO (Di sabato 25 settembre 2021) Victor Osimhen protagonista di un simpatico Siparietto con l’inviato di Sky Franscesco Modugno dal konamy Center di Castel Volturno. OSIMEHN IN ciabatte A SKY Il giornalista di SKY Sport, Francesco Modugno è stato protagonista di un simpatico Siparietto con Victor Osimhen. Mentre era in corso la diretta televisiva, Modugno stava riportando le ultimissime notizie sul Napoli, quando è passato Victor Osimhen in ciabatte. Il bomber del Napoli ha immediatamente catalizzato l’attenzione generale, dallo studio hanno esclamato “Grande Osimhen” mentre il giornalista accortosi della presenza di bomber esclama: “quel ragazzone gioca contro il Cagliari”. Il collegamento si è chiuso tra le risate generali e i complimenti ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 settembre 2021) Victorprotagonista di un simpaticocon l’inviato di Sky Franscesco Modugno dal konamy Center di Castel Volturno. OSIMEHN INA SKY Il giornalista di SKY Sport, Francesco Modugno è stato protagonista di un simpaticocon Victor. Mentre era in corso la diretta televisiva, Modugno stava riportando le ultimissime notizie sul Napoli, quando è passato Victorin. Il bomber del Napoli ha immediatamente catalizzato l’attenzione generale, dallo studio hanno esclamato “Grande” mentre il giornalista accortosi della presenza di bomber esclama: “gioca contro il Cagliari”. Il collegamento si è chiuso tra le risate generali e i complimenti ...

Advertising

napolipiucom : Siparietto di Osimhen a SKY: 'Ditemi come si fa a non amare quel ragazzone in ciabatte' -VIDEO #CalcioNapoli… - zazoomblog : Napoli siparietto tra Spalletti e la figlia in conferenza: “La maglia di Osimhen…” - #Napoli #siparietto… - tuttonapoli : Spalletti e il siparietto con la figlia: “La maglia di Osimhen gliel’ha consigliata lei? No, l’ha scelta da sola” - serieAnews_com : ?? siparietto tenero tra #Spalletti e la figlia ??? il tecnico spiega: 'Ha scelto lei la maglia di #Osimhen' - leone1995201925 : RT @Napoli_Report: Oggi c’è stato un siparietto simpatico con #Politano che rivendicava l’assist ad #Osimhen, reclamando il 50% dei meriti… -