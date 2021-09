Sacchi: «Scudetto? Inter, Milan o Napoli, lotta come ai miei tempi. Juve ancora indietro» (Di sabato 25 settembre 2021) Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan e della Nazionale, ha detto la sua sull’odierna Serie A: le sue parole Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della Serie A in vista della lotta Scudetto: CALCIO ANNI 80 /90 – «Bello, avevo trent’anni di meno… A parte gli scherzi, l’ambiente era simile a quello di oggi perché in Italia non si muove mai nulla. Noi italiani abbiamo il rifiuto del rinnovamento. Diciamo che c’erano due squadre fortissime, il Napoli e l’Inter, che seguivano il solco della tradizione italiana, e poi c’era il mio Milan che percorreva un’altra strada». Milan ANOMALO – «Sì, era qualcosa che usciva dai binari della storia. Fu il presidente Berlusconi a dire che noi avevano ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Arrigo, ex tecnico dele della Nazionale, ha detto la sua sull’odierna Serie A: le sue parolevistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigoha parlato della Serie A in vista della: CALCIO ANNI 80 /90 – «Bello, avevo trent’anni di meno… A parte gli scherzi, l’ambiente era simile a quello di oggi perché in Italia non si muove mai nulla. Noi italiani abbiamo il rifiuto del rinnovamento. Diciamo che c’erano due squadre fortissime, ile l’, che seguivano il solco della tradizione italiana, e poi c’era il mioche percorreva un’altra strada».ANOMALO – «Sì, era qualcosa che usciva dai binari della storia. Fu il presidente Berlusconi a dire che noi avevano ...

Advertising

MilanWorldForum : Sacchi sul Milan e sulla lotta scudetto. Le dichiarazioni QUI -) - CalcioNews24 : #SerieA, le previsioni di #Sacchi sulla lotta scudetto ??? - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Sacchi: “Nord vs sud, ve lo racconto io: Napoli, Inter e Milan per lo scudetto” - infoitsport : Sacchi: “Napoli, Inter e Milan per lo scudetto: vi racconto Nord contro Sud. Vince chi ha coraggio” - sportli26181512 : Sacchi: “Napoli, Inter e Milan per lo scudetto: vi racconto Nord contro Sud. Vince chi ha coraggio”: Sacchi: “Nord… -