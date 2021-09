Ozark 4 | una clip mostra i coniugi Byrde insanguinati

(Di domenica 26 settembre 2021) Gli episodi di4 arriveranno nel 2022 e, nell'attesa, Netflix ha condiviso unachein un momento complicato. I fan dovranno attendere il 2022 per vedere2, l'ultimo capitolo della serie Netflix, e nell'attesa l'evento TUDUM ha regalato unain anteprima. Nel video si vedono imentre si ripuliscono da una grande quantità di sangue, mentre all'esterno della casa in cui si trovano l'atmosfera è ben diversa. Nell'ultima stagione dii premi Emmy Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner torneranno nei loro ruoli insieme. Nel cast ci saranno anche Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, John Bedford Lloyd e Joseph ...

Durante l'evento TUDUM, in streaming sul canale YouTube della piattaforma, è stata presentata una clip ricca di tensione della prima parte della quarta stagione di Ozark, in uscita nel corso del 2022. Se invece non conoscete ancora questa serie, vi consigliamo di darle una possibilità. È stata rivelata la prima clip ufficale della stagione 4 di Ozark, in arrivo su Netflix con protagonisti Jason Bateman e Laura Linney.