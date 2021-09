Operazione Delice | Droga per “pezzi grossi” e commercianti

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 25 settembre 2021) Il supermercato delicius di Pagani quartier generale: “Da lì porta cento grammi di cocaina a uno della Gori a quel bar di Nocera “Prima ‘a pezz, poi ‘o sapone”, ovvero prima i soldi e dopo la. E poco interessa l’importanza del cliente: pusher o un “pezzo grosso”. Non c’è differenza. E’ sempre Giacomo De Risi a impartire ordini per il carico di stupefacente proveniente da Torre Annunziata e diretto a Pagani. Dalla città di Sant’Alfonso, poi, servendosi di altri pusher si inondavano di cocaina e hashish piazze del Salernitano quali Cava de’ Tirreni, Baronissi, Costiera Amalfitana, Salerno e Piana del Sele, Battipaglia in particolar modo. Ma prima dell’acquisto bisogna sborsare i soldi. Nessun credito. Ad aprile di quest’anno un’intercettazione ambientale nell’abitazione paganese di De Risi ci sono Raffaella Attianese, il fratello Santo e la madre. Sono ...