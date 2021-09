Motorsport e famiglia Vinales in lutto: chi era Dean Berta, il pilota morto a Jerez (Di sabato 25 settembre 2021) Il Motorsport piange Dean Berta Vinales, pilota spagnolo di 15 anni e cugino del più famoso Maverick, deceduto in un drammatico incidente a Jerez nella gara della Supersport 300. Dean Berta Vinales, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 settembre 2021) Ilpiangespagnolo di 15 anni e cugino del più famoso Maverick, deceduto in un drammatico incidente anella gara della Supersport 300., ...

